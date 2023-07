Sedicenne toscana scappa di casa. Rintracciata a Novi dalla Polfer

NOVI LIGURE - Gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Novi Ligure hanno rintracciato una 16enne che si era allontanata dalla propria abitazione in Toscana, senza dare più notizie di sé ai propri familiari.

A seguito della diramazione delle ricerche per scomparsa, i poliziotti si sono subito adoperati per effettuare i dovuti accertamenti contattando anche il personale ferroviario a bordo dei treni. All’esito delle ricerche la giovane è stata rintracciata a bordo di un convoglio proveniente da Genova. A destare particolare attenzione è stata la condizione di disagio psicofisico della ragazza. Affidata momentaneamente ad una comunità, in attesa dell’arrivo dei genitori dalla Toscana, la giovane si è nuovamente allontanata, salvo poi essere rintracciata ancora una volta dal personale del Posto Polfer di Novi Ligure lungo i binari della ferrovia, in stato confusionale.

Il personale sanitario, allertato e che ha prestato soccorso, ha provveduto a prendersi cura della giovane, trasportandola in una struttura ospedaliera di Alessandria in attesa dell’arrivo dei genitori.