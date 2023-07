Incidenti, autostrade in tilt in Liguria

ALESSANDRIA - Mattinata particolarmente complicata sulle autostrade liguri, con inevitabili ripercussioni nella nostra provincia. Si sono registrati incidenti in n A12, A7, A10. In particolare, quello lungo la A7, ha causato anche la chiusura del tratto tra Busalla e Ronco Scrivia a causa del crollo di parte della volta della galleria Boccardo.

Il primo incidenti ha provocato code fino a 8 km, tra Genova Recco e il bivio per la A7 verso Milano. Un altro scontro si è invece verificato allo svincolo di Genova Recco sempre in A12.

Al momento, il tratto tra Busalla e Ronco Scrivia è chiuso a causa di lesioni alle strutture, in particolare alle centine della galleria. Un camion, infatti, ha urtato la volta della galleria, sono caduti pezzi sul selciato e per questo è stata ristretta la carreggiata, per poi predisporre lo scambio di carreggiata.

Ultimo incidente sulla A10 tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova. Coinvolto un mezzo pesante, tre i feriti di cui due in codice giallo e uno meno grave.