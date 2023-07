Questa mattina in Regione l'audizione di Afeva in Commissione Sanità

ALESSANDRIA - Si è tenuta questa mattina l'audizione in Commissione Sanità della Regione Piemonte della presidente di Afeva Giuliana Busto e dei rappresentanti Nicola Pondrano e Bruno Pesce. Era stata sollecitata a inizio aprile dal consigliere regionale alessandrino del Pd Domenico Ravetti per fare il punto sulla ricerca sanitaria dedicata al mesotelioma e sulle bonifiche dall'amianto.

«I portavoce casalesi dei familiari delle vittime da amianto hanno espresso fortissime perplessità per la lentezza con cui le istituzioni affrontano questi temi così decisivi per la salute e l'ambiente - ha spiegato l'esponente dem - Dagli interventi dei rappresentanti di Afeva è emersa la mancanza di un confronto e di un rapporto con le istituzioni e un senso di abbandono e solitudine nella lotta all’amianto che ha lasciato dietro di sé tanto dolore. Questi appelli dimostrano chiaramente che anche le istituzioni locali potrebbero e dovrebbero prestare maggiore attenzione a chi da anni si spende in prima linea per debellare questa piaga e incentivare e rafforzare la ricerca».

Inoltre, parlando in particolare del fondo milionario destinato alla ricerca, Ravetti ha evidenziato che «la rendicontazione dei progetti per individuare nuove cure contro il mesotelioma risale al 2021. Da allora Afeva chiede, inutilmente, una ripresa delle progettualità sui tavoli istituzionali. In questo senso siamo tutti d’accordo sul percorso di riconoscimento dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico (Irccs) sulle patologie ambientali per Alessandria e la sua provincia. Ne abbiamo, fin da subito, compreso il valore e siamo stati noi i primi a tracciare questa strada. Oggi vogliamo rilanciare, con forza, il ruolo di Casale e di tutti i protagonisti sociali e sanitari di quel territorio».

Inoltre il problema per Ravetti non è solo circoscritto all'area casalese, ma riguarderebbe l'intera regione. «Voglio rimarcare il fatto che al Piemonte manca, perché scaduto nel 2020, il 'Piano regionale Amianto' e il Comitato Strategico Regionale, previsto da apposita legge, a parte una convocazione del novembre scorso di scarsa rilevanza operativa, non svolge, da qualche anno, un ruolo di analisi e di coinvolgimento nelle scelte di indirizzo indispensabili».

Alle 17 di oggi per parlare dei medesimi temi si riunirà anche la Commissione Sanità e Ambiente del Comune di Casale, sollecitata dai consiglieri del Pd Luca Gioanola e Pino Iurato.