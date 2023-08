Ci sono ancora quasi 13mile coperture in amianto nell'Alessandrino

Sono quasi 66mila le coperture di amianto la cui presenza è stata censita e verificata in Piemonte. Lo ha specificato l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati in quinta Commissione, nel corso dell’informativa sullo stato di attuazione del Piano regionale amianto.

Tutti i dati rilevati confluiscono in un unico database, il “Portale Amianto”, gestito da Regione Piemonte e Arpa Piemonte, che comprende anche la mappatura dell’amianto naturale. Come detto, l’amianto antropico (non naturale ma presente sui manufatti) è stato verificato su 65.916 coperture: 12.882 in provincia di Alessandria; 5.310 in provincia di Asti; 8.433 in provincia di Biella; 11.100 in provincia di Cuneo; 6.143 in provincia di Novara; 13.787 in provincia di Torino; 2.161 nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola; 6.100 in provincia di Vercelli.

Tale mappatura diventerà presto un quadro dinamico, non solo sullo stato delle verifiche, ma anche sull'attuazione degli interventi di rimozione dell'amianto.

Per quanto riguarda le azioni di bonifica degli edifici scolastici di proprietà pubblica e l'incentivazione delle bonifiche dei privati mediante servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto (piccoli quantitativi), si è proceduto con bandi per i quali dal 2009 al 22 sono stati stanziati oltre 12,2 milioni di euro per un totale di 260 interventi.

Le bonifiche

L’assessore ha poi parlato delle bonifiche dei siti in provincia di Torino di Balangero e Corio, dove è stata conclusa la sistemazione idrogeologica della discarica lapidea stabilimenti zona est (lato di Balangero) ed è stata effettuata la messa in sicurezza di diversi corpi della cava. Al momento è in corso di ultimazione la sistemazione idrogeologica e idraulica sul lato di Corio (prevista entro fine 2023) ed è in fase di esecuzione la messa in sicurezza permanente lato Balangero, nonché la messa in sicurezza e bonifica delle vasche di decantazione dei fanghi.

Le bonifiche dell’ex area Eternit di Casale Monferrato e della sponda destra del fiume Po, è stato ricordato, sono ultimate.