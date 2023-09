Assalto alla Liguria. Traffico, ansia per domani

ALESSANDRIA - Un sabato di traffico regolare ma, dopo il flusso decisamente importante di ieri e della serata di giovedì, si teme per domani un'altra invasione di auto a causa del controesodo.

Altro test, dunque, per la A26, l'autostrada che, con la A7, collega la provincia di Alessandria al mare. La Polstrada di Ovada fa sapere che, al momento, non ci sono criticità e che, appunto, si è in allerta per una domenica caratterizzata dai rientri.

Malgrado il meteo

Saranno molte le auto sulle strade, visto il boom di turisti in una Liguria letteralmente presa d'assalto, tanto a levante quanto a Ponente. E' un tutto esaurito dalle Cinque Terre a Sanremo e non sono state certo le previsioni meteo, che annunciavano pioggia a tratti, a scoraggiare chi, complice il ponte del 2 giugno, vuole godersi uno scampolo di vacanza, in attesa di un luglio che, come spiegano gli albergatori liguri, già si preannuncia da "tutto esaurito".

Va inoltre ricordato che a Genova c'è "Slow fish", una manifestazione che attrae migliaia di persone.

Slow Fish

In occasione delle giornate festive, sono stati chiusi i cantieri che caratterizzano, ormai da mesi, l'ultimo tratto della A26, tra Ovada e Genova. Riapriranno lunedì, quando torneranno sulle autostrade anche i mezzi pesanti.