Calendario escursioni

Alla scoperta del Monferrato, e anche oltre, nell'ottica della promozione di un territorio ricchissimo di spunti e di virtù. Dopo la prima escursione di Cassine (domenica 9 maggio), cui ha fatto seguito quella di Castagnole Monferrato (sabato 15), l'associazione sportiva Nordic Walking Alessandria rinnova ancora una volta il proprio impegno.

Con Adelio Debenedetti, guida escursionistica ambientale della Regione Piemonte, che ha costituito con il suo gruppo questa splendida realtà sportiva praticante la 'camminata finlandese', passiamo in rassegna quelli che sono i prossimi appuntamenti in calendario

- sabato 29 maggio: Alice Bel Colle per il giro della vite

- domenica 6 giugno: Viguzzolo

- sabato 12 giugno: Fubine panchina meraviglia

Inoltre, a partire da giugno, prenderà il via una nuova rassegna, 'Aperitivi in vigna': "Una volta a settimana - spiega Debenedetti - incontreremo un viticoltore, oppure scopriremo una zona ben definita del Monferrato per conoscersi, dialogare e prendere insieme un aperitivo. Magari facendo anche il punto sulle prossime escursioni in calendario.

Il primo appuntamento di 'Aperitivi in vigna' sarà giovedì 3 giugno presso l'agriturismo La Rossa a Morsasco