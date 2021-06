Monferrato Card: un’iniziativa che coniuga sport e turismo

Unire sport e turismo è un’attività che di questi tempi rappresenta anche una nuova opportunità economica. Noi di Nordic Walking Passion Alessandria abbiamo sempre dedicato cura a questo aspetto. All’inizio della nostra attività avevamo sviluppato un progetto legato al nordic walking dove il “cammino finlandese” veniva paragonato ad una attività benefica termale. Come le terme servono per curarsi, anche il cammino può essere terapeutico. Le terme creano un turismo “sanitario” (vedi la città di Acqui Terme) allo stesso modo avrebbe potuto fare il nordic walking, con notevoli vantaggi rispetto al turismo termale. Per un turismo di cammino non necessitiamo di investire in stabilimenti e alberghi. Basta un sentiero. Abbiamo trovato alcune strutture ricettive che hanno sposato il progetto (abbiamo avuto menzione anche nella rivista dell’Ordine dei Medici di Alessandria) iniziando il nostro cammino di promozione territoriale.

Poi la svolta alla Borsa del Turismo Sportivo e al Salon du Randonneur di Lyon, alle quali abbiamo partecipato con la nostra Monferrato Card: abbiamo capito che il binomio turismo e sport non solo era vincente ma anche una opportunità che diventa trasversale su tutto e fruibile da più persone rispetto a chi, ahimè, cammina per curarsi. Abbiamo dato spazio alla nostra iniziativa sul nostro sito, ampliando il coinvolgimento di strutture ricettive.

Come funziona: selezionate le strutture ricettive che hanno nelle loro prossimità, un sentiero di cammino (se non ne sono a conoscenza ci impegniamo a cercarne uno) e un’attrazione da visitare, diamo una valenza chilometrica a questa card. La convalida della percorrenza viene effettuata dalla struttura referente del sentiero di prossimità. A card completata, le strutture partecipanti omaggiano un benefit ai possessori della medesima. Questa nostra iniziativa è stata supportata da Il Piccolo in occasione della StrAlessandria, omaggiando a tutti i lettori del giornale una Monferrato Card.

All’interno dei percorsi fruibili di questa iniziativa, anche una camminata per Alessandria supportata da strutture alessandrine. La versatilità di questo progetto va oltre al fine ultimo, sviluppando la conoscenza del luogo sia esso outdoor o cittadino. Può rappresentare un volano per una ripartenza, specialmente adesso che tutto deve ripartire. Partiamo da cose semplici, già fruibili, fondate su principi elementari come il principio di fare rete. Questo semplice principio manca molto agli operatori del Monferrato che, a differenza dei cugini delle Langhe, non mettono in pratica.

Vorrei chiudere il mio intervento con un aneddoto che racconto sempre, per far capire la situazione attuale del Monferrato.

Un contadino trova in una cascina una lampada magica. La strofina ed esce un genio, il quale dice al contadino: "Posso esaudire solo uno dei tuoi desideri. Però sappi che per quello che tu desideri, il tuo vicino riceverà il doppio". Il contadino, incredulo di quanto sta succedendo, inizia a pensare: "Se io chiedo un ettaro di terra, il mio vicino ne avrà due, se chiedo mille capi di bestiame il mio vicino ne avrà duemila, se chiedo un milione di euro, il mio vicino ne avrà due…"

Il genio spazientito chiede al contadino “Allora….hai deciso?” e il contadino risponde “ Si ho deciso, toglimi un testicolo…”.

Questa storiella emblematica sottolinea un aspetto di noi del Monferrato. Preferiamo il nostro male perché il nostro vicino starà di sicuro più male. Dobbiamo cambiare questo punto di vista e pensare che il nostro bene è sempre meglio, anche se il vicino avrà il doppio.

