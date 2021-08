La versatilità del #NordicWalking

Il Nordic Walking conosciuto in Italia come Camminata Finlandese, in Francia come Marche Nordique è un’attività fisica di eccellenza che, però, nel nostro paese vive ancora di pregiudizi. Mi ricordo che una volta mentre ero in giro per la città e facevo Nordic Walking un ragazzo spiegava alla sua fidanzata che era dannosa la mia camminata, che avrei dovuto farlo in montagna e che le mie articolazioni avrebbero avuto un danno dallo sforzo che facevano sollecitate dal bastoncino. Un'altra volta, incontrammo un tizio che mi chiese se avessi il diabete. Gli chiesi perché un’affermazione tale e lui mi disse “Tutti quelli che hanno il diabete camminano con i bastoncini”.

Ovviamente il tutto nasce dal fatto che le persone non sono state educate al significato di questa camminata. Camminare con i bastoncini vuol dire riabilitare la parte superiore del corpo ad un movimento integrale. Quando noi camminiamo usiamo solo la parte inferiore del nostro corpo, mai la parte superiore. Quando nasciamo gattoniamo, usando quattro arti per la deambulazione. Quando ci eleviamo, usiamo gli arti superiori per tante altre cose ma non li usiamo più per camminare. I nostri muscoli, con una camminata tradizionale, lavorano al 60% mentre con l’utilizzo dei bastoncini (e non racchette o bacchette) raggiungiamo un impiego muscolare pari al 90% rendendo questa disciplina molto simile se non migliore al nuoto. In effetti un medico ormai scomparso in un convegno che abbiamo gestito insieme sull’osteoporosi affermava la qualità di questa attività fisica in quanto effettuata in presenza della forza di gravità, quindi migliore dal punto di vista terapeutico della sindrome osteoporosi del nuoto che è svolto in assenza di gravità.

E vorrei rassicurare anche il tizio che spiegava alla fidanzata che questa camminata deve essere fatta in montagna. Il #NordicWalking nasce in città e li trova il migliore utilizzo. Si chiama Nordic perché nasce nei paesi nordici e non perché deve essere fatta in montagna. Noi italiani siamo molto bravi a storpiare il significato dei nomi. La Brasserie francese è un luogo di incontro per aperitivi, la nostra vecchia birreria. In Italia un posto dove si fa la carne alla brace perché c’è assonanza tra il termine brasserie e brace. Tutto questo lungo discorso per dirvi che il #NordicWalking si presenta anche come un ottimo strumento per la conoscenza del territorio. Oltre a questi aspetti benefici sul corpo, ne abbiamo altrettanti a livello mentale. È da sempre esistita una correlazione tra cammino e pensiero. Pensate alla scuola Peripatetica dove gli antichi filosofi studiavamo ed esponevano le loro teorie esistenziali camminando. Un’attività che è molto parca, non richiede particolari investimenti. Un’attività che la si può fare da solo, meglio se in compagnia che ci da solo benefici e poche controindicazioni. Questo breve filmato vuole esortarvi a venire a camminare con noi ed utilizzare il bastoncino come strumento di salute fisica e psichica, in un turismo altamente sostenibile. Un ultimo consiglio a tutti i concittadini che vedo in prossimità della zona argini per fare allenamento con i loro bastoncini: non vergognatevi di usarli per arrivare agli argini. I bastoncini si usano come le scarpe, quindi da quando uscite di casa.