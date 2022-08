Una StartUp per lanciare il turismo nel Monferrato

Mi leggete da circa un anno e vi ho fatto viaggiare con i miei blog per il Monferrato. Avete conosciuto tante iniziative, luoghi vicini a casa ma a volte sconosciuti. Grazie a me avete avuto informazioni turistiche, opportunità di conoscere nuove persone semplicemente camminando.

Sono una guida escursionistica ambientale e come tutti i professionisti, per il mio lavoro devo necessariamente affidarmi ad un Tour Operator che promuova la mia passione, il mio territorio. Nel 2019 ho conosciuto una realtà di Verona. Età media 30 anni. Hanno un progetto che, grazie a collaboratori esterni come il sottoscritto, sta evolvendo. Il concetto innovativo di questo giovanissimo (in tutti i sensi) Tour Operator è quello di far conoscere luoghi e persone.

L’innovazione sta nel rendere un prodotto come una escursione, un qualcosa di più personale. Creare una community non è semplice e come sostengo, per fare cose nuove ci vogliono i giovani. Loro hanno una visione differente dalla mia che ho un’età biologica pari alla loro ma anagraficamente sono un nonno. Oltre a questo, i giovani hanno uno sviluppo mentale al passo con i tempi. Se non avessi la loro età biologica non riuscirei a stare al loro passo (e molte volte devo dirvi che anche se anagraficamente sono vecchio, molte volte i giovani non tengono il mio passo in cammino), capire le loro iniziative e collaborare per fare del mio lavoro del weekend, un successo. Recentemente sono venuti a farci visita.

La mia socia Simona Gotta ed io organizziamo ogni fine settimana escursioni per questo innovativo Tour Operator. Con grande piacere ci hanno relazionato sul nostro operato. Ora vi scrivo cosa ci hanno detto circa la nostra collaborazione con loro: in due anni di attività (considerando il Covid) abbiamo realizzato più di 100 uscite con loro. Tenendo presente che un’uscita ha un massimo di 25 persone per guida, possiamo affermare con orgoglio che hanno camminato con noi circa 2.000 persone.

Questi utenti, provenienti da Torino, Novara, Genova, Savona, Milano. Varese, Como, Parma, addirittura Merano, Modena e altri luoghi (credetemi sono stati veramente tanti) hanno conosciuto, grazie a questo connubio, il Monferrato. Ma un altro dato ha attirato la mia attenzione. Statisticamente riusciamo a raggiungere la capienza massima degli iscritti per camminata con una percentuale dell’80%. Questo dato dovrebbe far capire agli amministratori locali che il Monferrato (e non le Langhe o il Roero perché noi non operiamo in quelle zone) ha un potenziale enorme. Ancora di più se gli amministratori locali si affidano al nostro MOOD (ora si chiama così il modo di lavorare) perché la stessa percentuale la ritroviamo nella fidelizzazione dei partecipanti alle nostre iniziative.

Questo a riprova che il nostro format piace e faccio notare che chi ha creduto in noi dall'inizio non è neanche in Monferrato. Il Monferrato neanche lo conosce ma ha visionato le nostre proposte ed ha riposto in noi la sua fiducia.

Cosa facciamo di particolare: nulla. Con professionalità e molta passione spieghiamo agli escursionisti il territorio, li portiamo a camminare anche in tecnica #nordic walking (per chi vuole) ma oltre a questo, siamo assistiti da una serie di operatori economici (cantine vitivinicole, produttori enogastronomici, enti locali e musei) che ci danno accoglienza. Il fattore più importante è far capire all’ospite che in questo territorio si è accolti con piacere e con la voglia di farsi conoscere.

Per fare di tutto questo una realtà di successo, selezioniamo una destinazione per le sue peculiarità, studiamo un percorso, lo personalizziamo sull’esigenza della nostra utenza (distanza, dislivello, vegetazione), verifichiamo con sopralluoghi l’agibilità e le peculiarità di quanto abbiamo progettato su carta, organizziamo al meglio il fine settimana di questi utenti con momenti esperienziali considerando anche le previsioni meteo come fattore di attivazione dell’uscita. Tra i nostri tanti successi, quello di avere sempre scelto al meglio le previsioni meteo.

Tutto questo è possibile unitamente alla professionalità di questa StartUp della quale siamo fornitori di questi servizi. Si chiama Meeters (www.meeters.org) che in inglese vuol dire incontrarsi. Questo blog non è per fare pubblicità a loro, non ne hanno bisogno, ma per farvi conoscere una nuova realtà economica.

Il fondatore di questa StartUp ha una passione: il cammino e le foto. Usando i social una domenica ha posto una semplice domanda in un gruppo che condivideva la sua stessa passione: “Chi viene a fare foto nel tal posto con me?” Prima uscita 50 persone. Ha provato a replicare le uscite ed ha visto che le presenze aumentavano. Ha capito che c’è una esigenza da parte del pubblico social: quella di conoscersi nel mondo reale. Ha creato questo modulo vincente dove settimanalmente, in tutta Italia, organizzano più di 1000 escursioni e il Monferrato, grazie al nostro operato, è una delle loro zone. Questa esigenza di socializzazione diventa fondamentale dopo il periodo di pandemia che abbiamo attraversato.

Questa StartUp oltre ad essere una realtà economica che fa conoscere le persone in un ambiente naturale, bello e di sani principi, diventa anche un fattore sociale di aggregazione, basandosi sul cammino che stimola, conseguentemente, il benessere psichico.

Da tre persone che si sono dedicate allo sviluppo di questa StartUp, ora lavorano in Meeters più di venti ragazzi con età media 30 anni (il più vecchio non arriva a 35). Noi guide del Monferrato siamo veramente grati a questa organizzazione che ci dà la possibilità di far conoscere il nostro meraviglioso territorio. Questo blog mi fornisce la possibilità di rendere edotti i nostri amministratori locali che le realtà di successo molte volte partono da cose semplici.

Ho partecipato a parecchi tavoli di lavoro con idee e progetti faraonici. Noi abbiamo condiviso la nostra passione con ragazzi che, con molto entusiasmo, credono nelle nostre iniziative. Grazie a Meeters creiamo business e anche turismo, quello vero.

Per il codice del turismo, il turista è chi pernotta almeno una notte nel luogo prescelto. I nostri escursionisti molte volte si fermano a dormire nei b&b o nell’agriturismo che conoscono nella nostra escursione. Ci vuole buona volontà, passione, un buon paio di scarpe e uno zaino. Io e la mia socia facciamo così tutti i fine settimana. Questi sono i risultati.

Non mi rimane che ringraziare Meeters per aver creduto in noi e nel nostro format.