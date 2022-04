Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori…

Che, per chi ha letto l’Ariosto, continua con “… le cortesie, l’audaci imprese io canto”. Sono le parole del Proemio dell’Orlando Furioso. L’incipit della sua opera non ne è il riassunto della trama, ma è la promessa che fa ai suoi lettori perché, nel clima cortese in cui scrive, comunica che quelle saranno le atmosfere create e le avventure raccontate.

Anche per chi usa, per diletto o per lavoro, i social media scegliere e comunicare la propria promessa è essenziale: significa stringere un patto con i propri lettori sulla base di un valore utilitaristico o di intrattenimento, concreto o dilettevole che essere seguiti sempre comporta. Come tutte le promesse, anche quella fatta ai propri follower deve essere nel tempo mantenuta ed è un atto di responsabilità: le notizie condivise, le immagini e i video pubblicati, il linguaggio e il tono di voce adottati non solo influenzano come siamo percepiti all’esterno, ma anche in che misura contribuiamo alla qualità del contesto a cui partecipiamo.

Che opinione si formeranno di noi coloro che inizieranno a seguirci e continueranno, post dopo post, story dopo story, a farlo? Non solo i protagonisti della Rete, ma anche tutti noi rechiamo una “promessa” e tradirla - con un post che non la rispetti o un comportamento con essa incoerente - può pregiudicare il nostro seguito e la nostra reputazione.

Un tempo c’erano i biglietti da visita e ogni tanto è bello liberarli dalla polvere che inevitabilmente vi si è depositata sopra: oggi ci sono i profili social, i biglietti da visita che, a distanza di tempo ed al di fuori del contesto, parlano di noi al mondo. Tenerli puliti è altrettanto importante. Per rivolgersi ad un pubblico, attraverso i social media, occorre fare alcune scelte di comunicazione così da risultare, nei confronti del nostro pubblico, se non migliori, almeno diversi dagli altri.

Se la promessa è la ragione per la quale le persone decidono di seguirci sui social media, chi gestisce profili ha l’opportunità di costruire al meglio la propria presenza online lavorando sui seguenti aspetti:

come detto, formulare una ‘ promessa ’ a cui tenere fede;

’ a cui tenere fede; identificare un ‘ carattere ’ con cui esprimersi;

’ con cui esprimersi; trovare un ‘ tono di voce ’ da adottare;

’ da adottare; scegliere un ‘ linguaggio ’ da utilizzare;

’ da utilizzare; pubblicare contenuti vari ed interessanti.

Il carattere identifica il soggetto che comunica e i suoi principali elementi distintivi:

pubblicherò come persona o come organizzazione (la mia azienda, la mia associazione, …)?

lo farò con un profilo riconducibile ad una persona in carne ed ossa o, come consentito da alcune piattaforme, si tratterà di un account anonimo o fittizio?

la comunicazione avverrà in un contesto pubblico (un profilo TikTok o Instagram) o in un contesto protetto (un gruppo Facebook privato)?

La scelta del 'tono di voce' comunica invece il modo con cui scegliamo di esprimerci: spiritoso, curioso, polemico, giornalistico, a seconda delle attitudini e delle preferenze che ci contraddistinguono. Una stessa informazione può infatti essere trattata in modi differenti.

Il 'linguaggio' infine è relativo ai contenuti che possono essere condivisi sfruttando le potenzialità tecniche delle diverse piattaforme e scegliendo coerentemente i termini e lo stile del racconto testuale e visuale, ad esempio:

in forma tecnica o divulgativa : affrontando in modo specialistico un argomento o, al contrario, prendendosi a cuore di far capire ai destinatari i suoi termini e il suo significato ad un pubblico più ampio;

: affrontando in modo specialistico un argomento o, al contrario, prendendosi a cuore di far capire ai destinatari i suoi termini e il suo significato ad un pubblico più ampio; testuale o multimediale : limitandosi a descrivere a parole un contenuto o avvalendosi di immagini, video, gif animate, immagini a 360° e ogni altro formato che può essere riprodotto sulle diverse piattaforme digitali;

: limitandosi a descrivere a parole un contenuto o avvalendosi di immagini, video, gif animate, immagini a 360° e ogni altro formato che può essere riprodotto sulle diverse piattaforme digitali; unidirezionale o interattivo: limitandosi a comunicare un contenuto o invitando i destinatari a interagire con esso attraverso opzioni fra le quali scegliere, risposte da dare, sondaggi a cui partecipare, etc.

Più queste impostazioni risultato originali e coerenti, più i contenuti pubblicati contribuiranno a creare identità e l’identità è il miglior mezzo per generare ricordo.

