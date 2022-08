90° anniversario del Festival di Venezia

Dal 31 agosto al 10 settembre 2022 si terrà la 79° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e quest’anno festeggerà il suo 90esimo anniversario (la prima edizione risale al 1932). In questa occasione Alberto Barbera, direttore artistico, e Roberto Ciccutto, presidente della Biennale, hanno presentato il programma della selezione ufficiale a Venezia, nelle sede della fondazione organizzatrice.

Il film d’apertura della kermesse sarà l’attesissimo “White Noise” diretto da Noah Baumbach, tratto dal romanzo omonimo di Don De Lillo.

“Si dice che i festival siano una finestra sul mondo” dichiara Barbera nel presentare le pellicole delle varie sezioni “dalla quale però vediamo anche cose che preferiremmo non vedere: la guerra in Ucraina, gli arresti dei cineasti in Iran o la condanna alla produttrice turca, incarcerata per un documentario mai stato realizzato. La mostra proporrà delle iniziative in merito, perché i festival non sono delle bolle chiuse che ignorano la realtà”

Per maggiori informazioni visitare il sito www.labiennale.org



Concorso Internazionale

“Il signore delle formiche” di Gianni Amelio

“The Whale” di Darren Aronofsky

“L’immensità” di Emanuele Crialese

“Saint Omer” di Alice Diop

“Blonde” di Andrew Dominik

“Tàr” di Todd Field

“Love Life” di Koji Fukada

“Bardo” di Alejandro Gonzalez Inarritu

“Athena” di Romain Gavras

“Bones and All” di Luca Guadagnino

“The Eternal Daughter” di Joanna Hogg

“Beyond The Wall” di Vahid Jalilvand

“The Banshees of Inisherin” di Martin McDonagh

“Argentina 1985” di Santiago Mitra

“Chiara” di Susanna Nicchiarelli

“Monica” di Andrea Pallaoro

“No Bears” di Jafar Panahi

“All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Potras

“Un couple” di Frederick Wiseman

“The Son” di Florian Zeller

“Les Miens” di Roschdy Zem

“Les Enfants des Autres” di Rebecca Zlotowski





Fuori concorso

Lungometraggi

“The Hanging Sun” di Francesco Carrozzini (film di chiusura)

“When the Waves are Gone” di Lav Diaz

“Living” di Oliver Hermanus

“Dead for a Dollar” di Walter Hill

“Call of God” di Kim Ki-duk

“Dreamin’ Wild” di Bill Pohlad

“Master Gardener” di Paul Schrader

“Siccità” di Paolo Virzì

“Pearl” di Ti West

“Don’t Worry Darling” di Olivia Wilde

Documentari

“Freedom on Fire” – Ukrains Fight For Freedom

“The Matchmaker” di Benedetta Argentieri

“Gli ultimi giorni dell’umanità” di Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo

“A Compassionate Spy” di Steve James

“Music for Black Pidgeon” di Jorgen Leth e Andreas Koefoed

“The Kiev Trial” di Sergei Loznitsa

“In viaggio” di Gianfranco Rosi

“Bobi Wine Ghetto President” di Christopher Sharp e Moses Bwayo

“Nuclear” di Oliver Stone





Serie

“The Kingdom Exodus” di Lars Von Trier

“Copenhagen Cowboy” di Nicolas Winding Refn





Cortometraggi

“La guerra è finita” di Simone Massi

“In quanto a noi” di Simone Massi

“Look at me” di Sally Potter

“La cameriera” di Lucrecia Martel

Biennale Cinema College

“Ragtag” di Giuseppe Boccasini

“Come le tartarughe!” di Monica Dugo

“Banu” di Tahmina Rafaella

“Gornyi Luk!” (Cipolla di montagna) di Eldar Shibanov

“Palimpsest” di Hanna Västinsalo

Venezia Classici - Documentari

“Ragtag” di Giuseppe Boccasini

“Desperate Souls, Dark City and the Legend of The Midnight Cowboy” di Nancy Buirski

“Fragments of Paradise” di K.D Davison

“Conformista ribelle” di Anselma Dell’Olio

“Jerry Schatzberg Portrait Paysage” di Pierre Filmon

“Godard Seul le cinema” di Cyril Leuthi

“The Ghost of Richard Harris” di Adrian Sibley

“Bonnie” di Simon Wallon

“Sergio Leone, l’italiano che inventò l’America” di Francesco Zippel





Orizzonti

“Princess” di Roberto De Paolis (Film d’apertura)

“Obet” di Michal Blasko

“En los Margénes” di Juan Diego Botto

“Trenque Lauquen” di Laura Citarella

“Vera” di Tizza Covi e Rainer Frimmel

“Innocence” di Guy Davidi

“Blanquita” di Fernando Guzzoni

“Pour la France” di Rachid Hami

“Aru Otoko” di Kei Ishikawa

“Chleb i sol” di Damian Kocur

“Luxembourg, Luxembourg” di Antonio Lukich

“Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa

“Spre Nord” di Mihai Mincan

“Autobiography” di Makbul Mubarak

“The Sitting Duck” di Jean-Paul Salomé

“Jang-e Jahani Sevom” di Houman Seyedi

“The Happiset Man in the World” di Teona Strugar Mitevska

“A noiva” di Sergio Trefaut

