Ospedale: Pronto soccorso e Rianimazione chiusi per sospetto caso di coronavirus

TORTONA - Pronto soccorso e Rianimazione dell’ospedale chiusi da metà mattina a causa di un sospetto caso di coronavirus.

Al momento, non si conoscono particolari se non che un uomo di circa 70 anni è stato sottoposto al tampone dopo l’arrivo in ospedale. L’indagine epidemiologica che stanno effettuando i medici insieme alla famiglia della persona ricoverata chiarirà i suoi spostamenti e gli eventuali contatti.

Nelle prossime ore sono attesi gli esiti dei test, al quel punto si decederà come procedere.