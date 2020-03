Bormida e chimica: un secolo di storia

Mercoledì viene presentato alle 17, nei locali dell’Isral in via Guasco 49 ad Alessandria, il libro ‘Le Bormide e la Fabbrica. Investimenti e relazioni economiche internazionali (secoli XIX e XX)’ di Sandro Gentili. Con l’autore discute Giancarlo Subbrero, storico dell’industria. Introduce Mariano Santaniello, presidente dell’Isral. Un'occasione per riflettere su un secolo di storia industriale e di lotta contro l'inquinamento ma anche per porsi domande sul futuro. La Val Bormida con le sue fabbriche chimiche ha costituito un grave problema per l'Alessandrino. Oggi, però, il problema si pone in altro modo: sul tappeto le comunicazioni tra Alessandria e Genova con i troppi problemi esistenti a livello di infrastrutture.