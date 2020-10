Ecco la prima Giunta della Camera 'unita'

ALESSANDRIA - Il Consiglio della Camera di Commercio di Alessandria-Asti ha eletto ieri la Giunta della presidenza Coscia. Sono stati eletti Adelio Ferrari in rappresentanza del settore Artigianato, Erminio Goria (settore Industria), Armando Meschia e Alice Pedrazzi (Commercio), Franco Repetto (settore Servizi), Carlo Ricagni in rappresentanza del settore Agricoltura e Maurizio Serpentino in rappresentanza del settore Cooperazione.