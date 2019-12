Niente Rai per i Grigi. Anche nel ritorno

Alla Rai, evidentemente, l’Alessandria non piace proprio. Nessun posticipo al lunedì sera nel girone di andata, ma neppure nel ritorno i Grigi giocheranno dopo tutte le avversarie. Almeno nelle prime 15 giornate: la Lega Pro ha pubblicato, pochi minuti fa, la programmazione fino alla 15ª e il girone A andrà su Raisport solo quattro volte, già alla seconda giornata con Siena - Juventus U23, e poi alla 7ª con Carrarese - Renate, all’8ª con Pro Vercelli - Novara e alla 12ª con Pro Vercelli - Siena.

Non è una esclusione definitiva, anche perché mancano le scelte tv per i due turni infrasettimanali, il 26 e 27 febbraio (9°) e 25 e 26 marzo (14°) e, anche, le ultime quattro giornate, anche se per penultima e ultima è prevista la contemporaneità nei gironi. In attesa di queste decisioni che riguardano il palinsesto della televisione di stato, ci sono tutti gli orari fino al 25 e 26 aprile, ultimo atto della stagione regolare.

Il ritorno inizierà, per i Grigi, già il 22 dicembre, a Gozzano, alle 17.30. Poi due turni di sosta natalizia, il 29 dicembre e il 5 gennaio, e si ripartirà il 12 gennaio 2020, seconda giornata, con Alessandria - Carrarese domenica alle 15. Con il Renate, a Meda, domenica 19 alle 15, con l’Olbia in casa domenica 26 alle 15.

Febbraio inizierà ancora al Moccagatta, domenica 2, alle 15 con la Pianese. Domenica 9 a Gorgonzola, con la Giana, fischio d’inizio alle 17.30. Domenica 16 arriva il Lecco, alle 17.30, domenica 23 a Pontedera alle 15. Il turno infrasettimanale, a Como, mercoledì 26, alle 20.45.

Domenica 1° marzo, in casa, con l’Arezzo, alle 17.30, a Pistoia domenica 8, alle 15, al Moccagatta, con l’Albinoleffe, domenica 15 all 17.30. A Novara domenica 22, alle 17.30, in casa con la Pro Patria mercoledì 25 alle 20.45, domenica 29 ancora al Mocca, ma ospiti della Juve U23 alle 17.30.

Domenica 5 aprile arriva il Monza, alle 17.30, per Pasqua si anticipa a sabato 11, alle 15, a Siena. Penultima giornata sabato 18, per tutti alle 15, i Grigi con la Pergolettese. Ultima giornata domenica 26, in contemporanea, a Vercelli alle 17.30.