“Piccola diva”: folklore, danza, moda e canto dell'Europa

ALESSANDRIA - Sabato 7 dicembre alle 20 all’Auditorium San Baudolino si terrà uno spettacolo internazionale unico nel suo genere: Piccola diva nel mondo delle favole. Giovani artisti e i migliori gruppi di folklore, danza, moda e canto dell'Europa, sotto la direzione artistica del regista e stilista Alexey Bulanyy si esibiranno con costumi artigianali e con la loro arte. Piccola Diva è un evento all’insegna dello scambio culturale tra Alessandria e il Festival internazionale Europeo Max Moda che si svolge in Estonia e in Svezia per la promozione della cultura alessandrina in Europa. L'ingresso è gratuito.