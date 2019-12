Muore di freddo in piazza della Stazione

TORTONA - AGGIORNAMENTO ORE 12.50 - Un uomo di 48 anni, verosimilmente senza fissa dimora, è stato trovato morto in stazione questa mattina, poco prima delle 7.30. Secondo quanto riferisce il 118, la causa è dovuta al freddo, visto che le temperature nella zona la notte scorsa sono scese ampiamente sotto lo zero.

Il cadavere del clochard è stato ritrovato in piazza Fiume, antistante la stazione, dove si era coricato per trascorrere la notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tortona e la polizia ferroviaria, oltre ai soccorritori del 118 che non hanno che potuto constatare il decesso.

L'uomo è di origine rumena, ma aveva cittadinanza italiana. Si chiamava Famica Barani ed era nato nel 1971. L'allarme è stato dato alle 7;25, quando i passanti avevano notato che l'uomo non rispondeva ai richiami, né accennava a muoversi. E il tutto nonostante nei pressi della stazione, a pochi passi dal luogo in cui il senzatetto si era accampato, esista la struttura del dormitorio Matteo 25, allestito dalla diocesi in una palazzina nei giardini antistanti, dove viene data accoglienza per la notte a utenze con ogni genere di necessità. Ma nonostante la disponibilità della struttura, ci sono ancora casi che scelgono di rimanere per strada.

Al momento non si conoscono altri particolari. Seguono aggiornamenti.