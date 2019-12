A Crema inizia il minitorneo. Senza Cambiaso e Gilli

Senza Cambiaso fino alla fin della stagione. "Stava facendo un gran campionato. Gli siamo tutti vicini e lo aspettiamo: tornerà più forte di prima".

Anche senza Gilli, "che ha un problema muscolare, da valutare. Sicuramente domani non ci sarà".

Per Cristiano Scazzola una squadra da inventare per domani a Crema. "Cambiaso ci ha dato spesso imprevedibilità e molte soluzioni sulla fascia. Grazie alle sue caratteristiche ci ha permesso un modo di interpretare il 3-5-2 che, adesso, non abbiamo. Non possiamo piangerci addosso, troveremo gli aggiustamente tattici". Anche passare al 4-4-2 come nel finale con la Juventus Under 23: Scazzola non si sbilancia, ma è una delle ipotesi, complicata un po', però, anche dall'assenza di Gilli che è un quarto naturale in difesa a destra.

Oltre a qualche variazione nel modulo, servirà anche ritrovare quella serenità e quella spensieratezza che, a giudizio di un leader come Ciccio Cosenza, la squadra ha un po' perso, condizionata dal peso del risultato. "Cosenza ha ragione. Siamo tutti consapevoli di essere un gruppo forte, unito, che dall'inizio dell'anno ha dimostrato di avere grande carattere. Abbiamo fatto spesso grandi prestazioni e grandi risultati, ultimamente buone prestazioni non sempre completate dai risultati. Anche nell'emergenza, però, dobbiamo ottenere il massimo dal minitorneo che affrontiamo nelle ultime tre giornate del 2019. Sono convinto che possiamo farcela, per la forza che abbiamo dentro, per la società solida alle spalle, per un presidente che ci è vicino, per un pubblico maturo che ci ha sempre dato una mano e stimolato".

Fuori Cambiaso e Gilli, domani Casarini giocherà dall'inizio e Gazzi andrà in panchina, a disposizione dal derby con la Pro Vercelli. "In 17 partite non abbiamo mai avuto l'organico al completo. Non è un alibi, sia chiaro, ma una constazione: qualche punto ci manca per errori nostri, ma c'è anche una combinazione di fattori, dalle assenze agli episodi. Abbiamo fiducia in tutti i giocatori: sarebbe fondamentale averli sempre tutti, ma io confido molto nei valori morali di questo gruppo, nell'attaccamento alla maglia, da unire però sempre alla capacità di essere concreti e cinici".

Pergolettese in crescita e in serie positiva. "Dobbiamo pensare a noi, alla nostra prestazione. Massimo rispetto per l'avversario, ma domani conterà solo quello che faremo noi in campo". Anche con un 4-4-2.