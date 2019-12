Apre Spoto, chiude Russo: Derthona riparte

TORINO - Derthona risponde presente. La squadra di Pellegrini torna a vincere e piega 2-1 una Cbs mai domo, sfruttando le prodezze dei propri attaccanti.

Primo tempo tutto di marca tortonese, con Mazzocca che sfiora il gol in rovesciata e con tante altre occasioni potenziali non concretizzate per una questione di centimetri. La svolta arriva nella ripresa, quando i leoni piazzano un micidiale uno – due: apre le marcature Spoto, che riceve palla da Mazzocca e che disegna una conclusione perfetta, a girare sul secondo palo.

Palla al centro e Russo raddoppia con una prodezza pazzesca, un tiro al volo dai trenta metri che si spegne sotto l'incrocio difeso da Ussia per il momentaneo 2-0. Soumah sfiora il tris colpendo la traversa di testa, ma poi è il Cbs a segnare, su rigore concesso per fallo di Cirafici e trasformato da Todella. Finale di sofferenza più teorica che pratica, da segnalare l'espulsione di Russo.

“Venire a vincere qui non era semplice – esulta il ds Sacco – siamo felicissimi per questi tre punti, che ci consentono di tenere il passo del Saluzzo e di allungare su Castellazzo e Pinerolo. Ora cerchiamo di chiudere bene l'anno domenica prossima”.



Cbs – Derthona 1-2

Reti: st 8' Spoto, 10' Russo, 33' rig. Todella

Cbs: Ussia, Borello, Clivio, Chiarle, Bara, Porcelli, Palumbo, Gardin, Ramondo, Todella, Tulipano (34' pt Ciurca). All.: Meloni

Hsl Derthona: Teti, Mazzaro, Ventre (24' st Cirafici), Gugliada (2' st Di Fiore), Magnè, Grillo, Mazzocca, Soumah, Spoto, Russo, Manasiev (30' st Bardone). All.: Pellegrini

Arbitro: Gasparetto di Collegno (Giaveno e D'Acunzi)

Note: espulso Russo al 40' st per fallo di gioco. Ammoniti Manasiev, Ventre, Borello, Todella