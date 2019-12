Ferrari: "Avrei staccato delle teste"

Il coach di Casale Mattia Ferrari non nasconde la sua delusione post-derby. "Siamo dispiaciuti: dovevamo metterci l’abito buono e non l’abbiamo fatto. Torino ha dimostrato di essere la squadra più forte del girone. Noi oggi non siamo in grado di giocare una partita di questo livello fisico. Sono molto arrabbiato, avrei staccato sette teste".