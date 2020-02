Comune, uffici chiusi e appuntamenti per le urgenze

ALESSANDRIA - Nuove disposizioni in Comune, ad Alessandria, in ottemperanza all'ordinanza ministeriale e regionale per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Fino a venerdì 28 febbraio (salvo ulteriori proroghe) sono perciò previste modifiche agli orari di alcuni servizi: ad esempio, l'Anagrafe effettuerà esclusivamente il rilascio delle carte di identità per coloro che hanno già un appuntamento oppure in casi di urgenza documentata. Ogni altro servizio è attualmente sospeso. Per informazioni su cambi di abitazione, rilascio certificazioni anagrafiche, autenticazioni di firma, variazioni dati anagrafici, rilascio attestazioni di regolare soggiorno per cittadini Ue, i cittadini possono rivolgersi al numero verde 800 755464 o all'indirizzo mail anagrafe@comune.alessandria.it. Gli operatori risponderanno ai quesiti dei cittadini e fisseranno appuntamenti.

Il Servizio Tia-Tares-Tari, invece, resterà chiuso: si riceve esclusivamente su appuntamento - previa telefonata al numero 0131 515545 - al Consorzio di Bacino in via Plana 18 nelle giornate di martedì e giovedì. Allo stesso modo, il Servizio Imu-Tasi riceverà gli utenti esclusivamente all'ingresso del Servizio Imu, solo per emergenze e previo appuntamento da fissare al numero 0131 316511.

I Servizi Stato civile e Funebre riceveranno le sole denunce di nascita e di morte e verranno erogati servizi solo a coloro che hanno appuntamento o urgenza documentata. Il resto è temporaneamente sospeso. Informazioni ai numeri 0131 515217 e 0131 515331 (Ufficio Nascite/Punto informativo separazioni e divorzi); 0131 515220 (Ufficio decessi); 0131 515177 e 0131 515427 (Ufficio Pubblicazioni di matrimonio e matrimoni); 0131 515218 e 0131 515206 (Ufficio Cittadinanze/Ufficio trascrizioni); 0131 515138 (Archivio di Stato civile). A disposizione pure le mail statocivile@comune.alessandria.it e ufficio.funebre@comune.alessandria.it.

Per quanto riguarda, inoltre, il Servizio di solidarietà e integrazione sociale, gli sportelli 'Bonus luce, Acqua e Gas' e 'Sostegni Inps' (assegni di maternità e assegni tre figli minori) saranno aperti solo per le pratiche in scadenza entro il 28 febbraio. Tutti gli altri sportelli saranno chiusi, salvo casi di comprovata urgenza. Informazioni ai numeri 0131 515312 e 0131 515357.

Infine, chiusi biblioteca civica 'Francesca Calvo', musei civici (Marengo Museum, Teatro delle Scienze, Sale d'Arte e Palazzo Cuttica), Servizio Informagiovani, ludoteca 'C'è Sole e Luna', centro di riuso creativo 'Re-Mix', centro famiglia 'Mondi Tondi' e Centro gioco 'Il Bianconiglio'; sospeso il Servizio di mediazione culturale. Chiusi anche il PalaCima, il camposcuola (atletica) e le palestre comunali, così come il Giardino botanico comunale 'Dina Bellotti', in via Monteverde.