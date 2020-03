Juventus U23, in quarantena squadra e staff

TORINO - La Juventus Under 23 è in quarantena.La decisione della società bianconera è stata presa poche ore dopo la conferma che quattro giocatori del club toscano sono risultati positivi al tampone per il coronavirus, con loro anche un massaggiatore.

Tutta l'attività è stata interrotta anche se, come sottolineato in una nota del club, "a sei giorni dalla partita al Moccagatta con la Pianese, i calciatori bianconeri continuano a essere asintomatici e sono sotto controllo medico". Per decidere come potranno proseguire il cammino, i bianconeri sono in costante contatto con la Lega Pro.

La Juve U23 è attesa al Moccagatta domenica 29 marzo, quando è in calendario il ritorno della sfida con i Grigi, dopo 'ì1-1 dell'andata.