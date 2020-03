Marzo Donna non si ferma. E la 'rete' cresce

ALESSANDRIA - Sarà all’insegna del principio “Women’s rights are human rights”, ovvero “I diritti delle donne sono diritti umani” - riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti adottata dalle Nazioni Unite nel 1948, a Parigi - l’edizione 2020 di Marzo Donna.

Un programma rivisto per via dell'emergenza coronavirus, con alcuni incontri già rinviati e altri riprogrammati, ma in questi giorni, passeggiando per le vie del centro, si potranno già ammirare nelle vetrine di oltre 150 punti vendita delle sagome femminili con frasi dedicate alle donne. Mentre sabato alle 18 messa in Duomo promossa dalla Sezione femminile della Cri e dal Centro italiano femminile: ad officiare la funzione, il vescovo monsignor Guido Gallese.

Qui il calendario completo degli appuntamenti di Marzo Donna 2020.