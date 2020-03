Nozze senza pranzo in un weekend di anomalie

ALESSANDRIA - Ai motivi per cui ricordare il matrimonio, Stefano e Belgica ne aggiungono uno: il coronavirus ha impedito loro di festeggiare come si conviene, ossia con un lauto banchetto per gli invitati.

«Ma almeno la torta l’abbiamo mangiata» dicono, ricordando le anomalie di un sabato affatto qualunque che ha preceduto una domenica singolare, senza spettacoli e senza sport.

“Il Piccolo” racconta il “weekend del virus” attraverso chi non è affatto abituato a trascorrere giornate simili. «Però io ho potuto celebrare le mie solite 5 messe» dice don Ivo.