Solo un caso a Casale. L'ospedale è aperto

CASALE - Il Comune di Casale Monferrato, attraverso il "solito" video diffuso dal sindaco Federico Riboldi aggiorna sulla situazione coronavirus. Solo un caso confermato in città al momento, quando alcuni sospetti sono invece sottoposti a tampone.

«L'ospedale non è chiuso. Evitiamo di diffondere cose di cui non siamo certi - ribadisce il primo cittadino - Il momento è difficile, riduciamo al minimo le visite in ospedale. Rispettiamo il lavoro degli operatori sanitari».