L'assessore Borasio: "Picco di casi nei giorni scorsi, ma ora in ospedale non ci sono problemi"

ALESSANDRIA - Parla (nel video della nostra Ilaria Cutuli) l'assessore alla Salute del Comune di Alessandria, Paolo Borasio: "Abbiamo avuto un picco di casi nei giorni scorsi, parte per colpa del cluster della Cometa di Sale e parte per la situazione generale. Abbiamo 30 positivi in ospedale e un certo numero di persone che ha fatto il tampone, in attesa di risultati. Il quadro non è meraviglioso, ed è per questo che il governatore Cirio ha chiesto un restringimento delle misure, ma adesso in ospedale non ci sono problemi, perché sono stati liberati altri posti letto. La cosa importane da dire agli alessandrini è di vivere la loro vita, ma non creare assembramenti e rispettare le regole per evitare il contagio".