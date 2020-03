Coronavirus: 14 i morti in Piemonte. Nuovo decreto del governo: prescrizioni per tutta Italia

ROMA

ORE 21.45 - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato l'arrivo di un nuovo decreto per contrastare l'emergenza coronavirus: i restringimenti attualmente validi per la Lombardia e 14 province - tra cui Alessandria - saranno applicati a tutta Italia.

TORINO

Dopo la positività al test Codiv 19 del governatore della Regione Alberto Cirio, tutta la Giunta è stata sottoposta all'esame. Positivo solo l'assessore alle Attività Produttive, Andrea Tronzano. Domani i risultati per gli assessori alessandrini Vittoria Poggio e Marco Protopapa. Negativi tutti gli altri.

“Ad Andrea - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - esprimo tutta la mia vicinanza emotiva e comprensione. Mi spiace, ma sono felice che stia bene e conoscendolo sono sicuro che da questo momento di difficoltà troverà ancora più forza e stimolo per lavorare per il bene della nostra regione. Sono lieto che gli altri test ricevuti finora abbiano dato esito negativo. Tutta la Giunta continua con la massima operatività ad affrontare questa difficile emergenza con ogni forza e pensiero rivolto al Piemonte”.

“Ho già segnalato agli organi competenti le persone incontrare nelle ultime 72 ore e le ho personalmente avvisate - spiega l’assessore Tronzano -. Rimarrò in casa con la mia famiglia per 15 giorni e continuerò a lavorare come sempre, al servizio del Piemonte e del presidente Cirio. Dobbiamo fare partire le misure che aiuteranno le imprese a sopportare queste inaspettata crisi“.

OVADA

ORE 21 - Tre ovadesi positivi al tampone per il Covid 19.

ALESSANDRIA

ORE 20.45 - A San Michele, lungo la statale per Casale, ci sono diverse auto dei carabinieri che presidiano gli ingressi del carcere. Dall'esterno si intravedono ambulanze, altre auto dell'Arma e i vigili del fuoco. Sarebbero stati dati alle fiamme due sezioni del penitenziario.

TORTONA

ORE 20.10 - Nominato il commissario per il Covid Hospital di Tortona. Monitorata la situazione della casa di riposo Mater Dei

ALESSANDRIA

ORE 19.55 - Attivate le procedure di emergenza per la protesta al carcere di San Michele. Non si esclude la presenza di feriti. Il penitenziario è circondato dai militari dell'Arma, dagli uomini della Polizia di Stato e coadiuvati dalla Polizia Penitenziaria. Sul posto anche Vigili del Fuoco e le medicalizzate del 118.

TORINO

ORE 19.35 - Nuove assunzioni negli ospedali: un ufficio per raccogliere le richieste

ALESSANDRIA

NOVI LIGURE

ORE 18.40 - A Novi Ligure primo locale chiuso per non aver rispettato il decreto governativo.

ORE 18.20 - Un giro tra negozi e locali dopo il decreto governativo e le restrizioni per contrastare i contagi.

ORE 17.30 - Capire l'epidemia aiuta a combatterla.

CASALE MONFERRATO

ORE 15.50 - Il sindaco di Casale Federico Riboldi annuncia la seconda vittima del Codiv 19 in Monferrato e fa un appello alla popolazione: "Rispettiamo le regole per tutelare la salute di tutti".

ALESSANDRIA

ORE 14.30 - Anche ad Alessandria la protesta dei detenuti.

TORINO

ORE 14.20 - L’assessore regionale al Digitale, Matteo Marnati, invita a «considerare falsi» i messaggi audio di presunti operatori sanitari che in queste ore stanno diffondendo notizie attraverso WhatsApp riguardanti la diffusione del COVID-19 e sulle condizioni di lavoro all’interno degli ospedali o addirittura di singoli pazienti.

«In queste ore si stanno diffondendo tramite i social comunicazioni allarmistiche che allarmano la popolazione - spiega - Si tratta di sciacalli che usano questi mezzi per diffondere il panico. Le notizie che addirittura raccontano storie personali di operatori di qualsiasi categoria sono da considerarsi bufale e dunque destituite di ogni fondamento. La popolazione deve sapere che le informazioni ufficiali vengono diramate soltanto dalle istituzioni. Chi diffonde notizie di questo tipo, tra l’altro, è penalmente perseguibile per procurato allarme. Mi auguro che la Polizia Postale indaghi per individuare i responsabili».

ORE 13.30 - È deceduto in mattinata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino un uomo di 76 anni, torinese, affetto da molteplici patologie, risultato positivo al test sul coronavirus. Salgono a 13 i decessi di persone positive in Piemonte. Sono al momento 50 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.



ALESSANDRIA

ORE 12.25 - Trasporto Amico porta i farmaci a domicilio.

ORE 12 - Ecco il modulo predisposto dalla Questura di Alessandria per gli spostamenti.

ROMA

ORE 11.35 - Ubi Banca è pronta a valutare l’applicazione di misure a sostegno delle aziende colpite dall’emergenza Covid-19, rendendo immediatamente operativo il sollecito dall’Associazione Bancaria Italiana rivolto al mondo del credito, perché adotti provvedimenti idonei a contrastare il rallentamento dell’economia e favorire le imprese nei rapporti con le banche in questa fase critica.

Le aziende clienti di UBI Banca, direttamente interessate dalle conseguenze dell’emergenza, potranno beneficiare di una moratoria sul pagamento delle rate dei finanziamenti erogati. È prevista, inoltre, la possibilità di proroga dell’iniziativa e dei conseguenti accordi, nel caso in cui l’emergenza dovesse protrarsi. I clienti del Gruppo Ubi Banca possono rivolgersi ai propri referenti nell’ambito dei Centri Imprese e della divisione Corporate & Investment Banking per valutare l’entità della difficoltà contingente e le misure necessarie.

ORE 11.30 - Il documento del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che chiarisce tutti i punti del decreto del governo sull'emergenza coronavirus.

CASALE MONFERRATO

ore 11 - Chiusi al pubblico gli uffici comunali

ORE 9.45 - Salgono a dodici le vittime per coronavirus nella nostra regione: l'Unità di crisi piemontese comunica infatti che sono deceduti nella notte due pazienti ricoverati presso l’ospedale di Vercelli, risultati positivi. Si tratta di un uomo di 81 anni di Cavallirio (No) e di un altro di 50 anni di Vercelli: entrambi erano pluripatologici e in trattamento con casco cpap.

Un terzo decesso di una donna di 72 anni, di Settimo Torinese, sempre positiva al virus, si è registrato all’ospedale di Chivasso (To).

OVADA

8.30 - Il regionale delle 7,27 per Genova quasi vuoto.