Bertram Derthona ferma tutte le squadre fino al 23

TORTONA - Tutte le squadre ferme: il consiglio di amministrazione della Bertram Derthona, riunito oggi, ha deciso di sospendere tutta l'attività del club e, quindi, allenamenti della prima squadra, di tutto il settore giovanile e del minibasket, fino al 23 marzo. Una scelta maturata in osservanza alle disposizioni del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo e delle decisioni di Coni e Federbasket di ieri, "per tutelare la salute dei tesserati, che saranno continuamente aggiornati con i canali di comunicazione diretti".

Per quanto riguarda una eventuale ripresa della A2, Lega Nazionale Pallacanestro ha informalmente valutato con i club la possibilità di mantenere il più integro possibile il calendario, sfruttando tutte le date possibili fino al 30 giugno, anche se, in realtà, anche se il campionato potesse ricominciare, appare ai più impossibile che la fase ad orologio possa disputarsi se non sacrificando in maniera drastica i playoff.