Due alessandrini positivi al coronavirus, uno ha 90 anni

ALESSANDRIA - Il Covid 19 ha colpito anche degli alessandrini che si erano momentaneamente trasferiti, o che si trovavano nella Riviera ligure di Ponente.

Ci sono infatti due uomini, residenti nel capoluogo di provincia, che sono attualmente ricoverati presso il reparto Malattie Infettive dell'ospedale di Albenga, in provincia di Savona. Nessuno dei due, almeno al momento, sembra essere particolarmente a rischio o in imminente pericolo di vita.

C'è però attenzione verso uno dei pazienti perché è novantenne, un'età che rende più fragili al virus. Tuttavia il bollettino medico della struttura sanitaria albenghese, ieri, ne indicava le condizioni come “stazionarie” ed analogamente affermava domenica. L'anziano si trovava peraltro già ricoverato in un altro reparto dello stesso ospedale quando sarebbero sopravvenuti i sintomi del corona virus. Da qui la decisione del suo trasferimento al reparto degli infettivi.

Ed è invece ricoverato dal 1° marzo scorso, nello stesso reparto l'altro affetto dal Codiv 19, di età decisamente inferiore rispetto al primo avendo 61 anni. Il suo ricovero negli infettivi era avvenuto attraverso una richiesta al 118, che lo aveva quindi trasportato presso l'ospedale di Albenga. Anche per questo secondo degente alessandrino le condizioni sono considerate “stabili” ed anche in questo caso a renderlo noto è Asl2 attraverso il comunicato giornaliero sui ricoverati causa coronavirus, malati che, ieri, erano 15 in totale di varie località oltre che del savonese, divisi tra i l'ospedale di Savona ed appunto quello di Albenga, dove sono adesso ospiti i due alessandrini.