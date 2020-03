Ristorazione Sociale: pasti a domicilio gratis per i più fragili

ALESSANDRIA - La Ristorazione Sociale chiude al pubblico fino a sabato 21 marzo, ma apre "alle persone sole, in condizioni di fragilità e prive di una rete sociale in grado di sostenerle".

Come? Preparando un pasto per chi ha maggiori difficoltà nel procurarsi cibo e cucinare. "Un modo - scrive Renzo Sacco - per sentirsi meno sole e meno abbandonate".

Così, ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalla cucina uscirà un piatto unico, "rispettando, il più possibile, un sano equilibrio alimentare. Probabilmente non riusciremo ad andare incontro a diete ed esigenze particolari, ma lo cucineremo al meglio delle nostre possibilità".

Il servizio è completamente gratuito e la Ristorazione si occuperà della consegna nelle abitazioni di chi ne farà richiesta. Si accettano anche segnalazioni da parte di chi fosse a conoscenza di persone che possono beneficiarne. "Il nostro unico metro di misura sarà la fiducia: ci fideremo delle persone e delle richieste che arriveranno". Naturalmente gli operatori incaricati di consegnare il cibo non entreranno nelle abitazioni e svolgeranno il servizio con mascherina a guanti monouso.

Le richieste devono pervenire entro e on oltre le 10.30, al numero 3341951774, l'orario della distribuzione è intorno alle 13, nell'area del comune di Alessandria.

"Riapriremo al pubblico con la primavera. Speriamo con nuove consapevolezze".