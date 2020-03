Amag Ambiente, pulizia straordinaria di strade e cassonetti

ALESSANDRIA - La pulizia straordinaria di strade e cassonetti in tutto il territorio del Comune di Alessandria è già in corso e continuerà anche nei prossimi giorni: questo grazie agli uomini di Amag Ambiente, azienda in cui sono state applicate misure di sanificazione dei luoghi di lavoro, dei mezzi utilizzati e degli spogliatoi, nel rispetto della distanza interpersonale non inferiore al metro tra i lavoratori per evitare il sovraffollamento negli uffici e nei luoghi di riunione.

Inoltre, si sta ottemperando a tutte le misure per garantire il proseguimento delle attività di raccolta sul territorio della città di Alessandria e nei Comuni del Consorzio di Bacino.

Sul fronte dei servizi alla cittadinanza, poi, è stata avviata una pulizia straordinaria di strade e cassonetti, mentre saranno chiusi tutti i centri di raccolta differenziata (viale Michel e via IV Martiri in città, Felizzano, Frugarolo e Sezzadio) da lunedì 16 marzo sino al 3 aprile.

Gli uffici della sede operativa in viale Michel sono accessibili al pubblico previa autorizzazione del personale di servizio, ma i cittadini possono comunque interagire con l’azienda attraverso il call center allo 0131 223215 o il numero verde 800 296096 (solo da rete fissa), tramite il portale www.amagambiente.it o scrivendo a info@amagambiente.it.

Infine, è sospeso il servizio di raccolta del verde a domicilio sino al 3 aprile: Amag Ambiente chiede comprensione e collaborazione ai cittadini in questo momento particolare.

"L'obiettivo - spiega il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco - è ridurre al minimo i disagi per i cittadini, continuando a svolgere tutte le attività essenziali, ma con la massima attenzione per la salute dei cittadini e degli operatori, a cui va il mio personale ringraziamento per l'impegno di questi giorni. Tutte le pratiche vanno svolte con rigore e attenzione, ma senza farci prendere dal panico: con la collaborazione di tutti la diffusione del virus verrà arginata, con la speranza di tornare presto alla normalità".

“La pulizia delle strade - sottolinea Davide Buzzi Langhi, vice sindaco e assessore alle Partecipate del Comune di Alessandria - è in corso e sarà effettuata in questi giorni in maniera particolarmente accurata e ripetuta più volte. A partire dai tanti portici delle piazze alessandrine, aree particolarmente ‘vissute’ dalla gente, in cui utilizzeremo le spazzatrici a disposizione di Amag Ambiente per far sì che la città sia, in questa fase di seria emergenza, completamente sanificata e pulita. Grazie, anche da parte mia, agli operatori, che ce la stanno mettendo davvero tutta in un momento così delicato per la nostra comunità”.

Paolo Arrobbio, presidente del Gruppo Amag, ribadisce l'impegno degli addetti di tutte le società del gruppo e l'importanza di una collaborazione costante da parte della clientela/utenza: "Il personale di Amag Ambiente, in particolare, si sta prodigando al massimo, ovviamente nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza e sulla salute. Chiediamo ai cittadini di darci una mano, prestando particolare attenzione alla raccolta differenziata, per ridurre al minimo i conferimenti di indifferenziato. L'azienda sta anche effettuando un lavaggio straordinario delle strade. Ringrazio gli operatori ecologici che, anche in questo momento di difficoltà, garantiscono la continuità e la qualità dei servizi".