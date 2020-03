Amag, sportelli aperti ma accessi limitati

ALESSANDRIA - Il Gruppo Amag ribadisce alla clientela che, per far fronte all’emergenza coronavirus, gli sportelli delle sedi di Alessandria, Tortona e Acqui Terme, regolarmente aperti, vanno utilizzati il meno possibile e solo per urgenze. In ogni caso rispettando le distanze di sicurezza e gli ingressi contingentati.

In particolare si invitano i clienti più anziani a non recarsi agli sportelli per le autoletture, che possono essere posticipate, o effettuate al telefono. Gli operatori sono contattabili anche tramite numero verde e email.

Ecco l’elenco completo dei contatti: il numero verde 800 959441 per le letture luce e gas è in funzione dalle 8 alle 12.15 e dalle 14 alle 16.45. Il numero verde 800 236211 per assistenza acqua è in funzione dalle 8 alle 12.15 e dalle 14 alle 16.45.

Per ricevere informazioni e inviare le letture si possono usare le mail sportello@gruppoamag.it, sportello@alegas.it (per gas e luce), commerciale@alegas.it, sportelloacqui@gruppoamag.it (per Acqui Terme) e derthona@alegas.it (per Tortona).