Cissaca in campo per anziani e disabili

ALESSANDRIA - Cissaca capofila di una 'squadra' per aiutare soprattutto le persone anziane e disabili nella grave emergenza coronavirus. Insieme al Comune di Alessandria e ad altri ventidue comuni del consorzio, alle cooperative Bios e Il Gabbiano e alla Residenza Villa Primule, sono state attivate alcune iniziative: a chi non ha il sostegno di familiari e amici è garantita la possibilità di contattare un operatore socio - sanitario telefonando al 3355329284, il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.30, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 14.30. L'intervento, definitivo con l'operatore stesso, può riguardare l'igiene della persona e della casa, la spesa a domicilio, la consegna di pasti o farmaci, e può essere effettuato dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13.

Il Consorzio presieduto da Gianni Ivaldi ha anche valutato come supplire alla sospensione delle attività nei Centri diurni per disabili. Anche in questo caso, oltre ad Alessandria e agli altri comuni, sono coinvolte le cooperative Codes, Anteo e Proges: attivato uno sportello telefonico a cui le famiglie possono rivolgersi in caso di necessità o per informazioni. Tre i numeri attivi dal lunedì al venerdì: 3355205474 (Luciana Capra, 8.30 - 10.30), 3475176203 (Rossella Di Donna, 10.30 - 12.30); 3398954918 (Monica Massola, 14 - 16).

Si sta valutando anche la possibilità di attivare laboratori online, insieme alle cooperative.