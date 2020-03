Coronavirus: il mistero del turnover di interi reparti in ospedale

NOVI LIGURE - Il mistero del turnover all’ospedale di Novi Ligure. Fonti che riteniamo attendibili parlano di spostamenti di intere unità operative nel caso in cui un paziente già ricoverato sia risultato positivo al coronavirus. Al momento sembrerebbe che il reparto di Neurologia sia finito in Urologia, con uno spostamento dal primo al sesto piano. Medicina, invece, sarebbe transitata al posto della Neurologia, ovvero dal quarto piano al primo.

Un possibile razionale spostamento del reparto di Medicina, sarebbe quello di averlo vicino al pronto soccorso in modo da trasferire senza problemi eventuali casi sospetti. Si parlerebbe di un piccolo “Covid Center”.

Risulterebbe anche un caso sospetto, in attesa di risultato del test, di un operatore sanitario.

Fonti parlerebbero di una mobilità interna, per gestire i casi risultati positivi al virus e per alleggerire i punti già sovraccarichi.

Attualmente, la struttura novese conta i reparti di Neurologia, Urologia, Ortopedia, Pediatria, Medicina, Cardiologia, Psichiatria, Chirurgia, Ginecologia e Rianimazione.

La notizia non è stata confermata dalla Direzione Sanitaria che, al contrario, illustrerebbe una situazione diversa: i pazienti che arrivano in spedale e mostrano i segni del contagio vengono gestiti in isolamento e trasferiti a Tortona. Questo dopo le criticità della scorsa settimana quando è stato necessario chiudere l’ospedale per decontaminare le zone più pericolose.