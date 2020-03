Posso portare mio figlio al mio compagno?

Posto che continuano a valere le regole della separazione, ovvero quelle già stabilite nell'accordo omologato o nella sentenza, la chiusura delle scuole obbligherà entrambi i genitori ad organizzarsi nelle rispettive giornate per stare a casa con il bambino o per avere supporto dai genitori o da una baby sitter. Nel rispetto delle alternanze, l'indicazione generale è cercare di ridurre gli spostamenti il più possibile: per chi alterna ogni tre giorni, passare a una settimana e per chi alterna una settimana passare a due settimane ad esempio.

Il viaggio per andare a prendere il bambino o portarlo dall'altro genitore o dai parenti è considerato assolutamente uno spostamento consentito per necessità, anche se coinvolge province o addirittura regioni differenti: l'alternativa sarebbe un reato di abbandono di minore che come è facilmente intuibile non è preferibile alla violazione delle norme del decreto. Parimenti, anche se era già stato depenalizzato da alcune sentenze, il comportamento del genitore che non riesce a passare il tempo regolamentato con il figlio per colpa dell'emergenza sanitaria non può essere sanzionabile né monetizzabile in termini di compensazione o integrazione della quota mensile di affidamento, fatte escluse eventuali spese che possano essere incluse nel protocollo delle spese straordinarie.

LE ALTRE DOMANDE