L'annuncio di Barbero: primo morto nel Valenzano

VALENZA - Si registra il primo morto a causa del coronavirus nel Valenzano. A dare l'annuncio è stato ieri in serata il sindaco Gianluca Barbero con un post su Facebook: «Devo condividere con voi la notizia della prima vittima. Pensavamo o speravamo di essere più forti o fortunati o chissà che ma invero dobbiamo confrontarci con la fragilità di tutti gli altri di fronte a questa epidemia. Come si temeva siamo entrati nell'occhio del ciclone e nonostante le misure prese il numero dei contagiati e dei ricoverati è oggi cresciuto in maniera importante.

Ci sono però anche buone notizie, il sindaco le inizia «Lodando il comportamento della grande maggioranza dei valenzani che stanno contribuendo con i loro comportamenti a cercare di limitare la diffusione del contagio. Non sto a ripetervi le indicazioni di sempre, ormai le conoscete. È stato attivato in coerenza all'apertura del Coc un numero verde 0131 947111 dedicato al servizio a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in quarantena o con fragilità che necessitano di aiuto. In queste ore con grande maturità, consapevolezza e sensibilità gli imprenditori stanno prendendo decisioni importanti che porteranno ad un ulteriore innalzarsi delle cautele e delle precauzioni. È tutto quanto possiamo fare in questo momento, stringerci tutti insieme ed, anche nei piccoli gesti come quelli di una mascherina o di una rinuncia, aiutare noi stessi e gli altri. Torneremo presto a stringerci ed abbracciarci anche per strada. Insieme. Un abbraccio».