Sciopero all'ex Kme e sanificazioni a Novi

SERRAVALLE SCRIVIA - Notte di tensione e preoccupazioni, quella appena trascorsa, a Novi Ligure e nelle zone limitrofe. Nella serata di ieri la rappresentanza sindacale della Sct – Hme (ex Kme) di Serravalle Scrivia ha dichiarato sciopero a oltranza a seguito delle ultime direttive della direzione dell’azienda di chiudere docce e spogliatoi della fabbrica in applicazione della norma del decreto del presidente del Consiglio.

“Abbiamo ricevuto parecchie lamentele dai lavoratori perché chi lavora in fonderia non può andare a casa senza aver fatto la doccia” informa una nota sindacale, che prosegue: “Abbiamo contattato gli enti preposti alla salvaguardia di igiene, salute e sicurezza sul posto di lavoro, i quali ci hanno confermato che, negando l’utilizzo delle docce, non si garantisce l’igiene della singola persona. La nostra richiesta di fermarci con la disponibilità ad accettare gli ammortizzatori sociali ha ottenuto risposta negativa e pertanto è stato proclamato sciopero ad oltranza”.

I rappresentanti sindacali hanno aggiunto alla dichiarazione di sciopero una postilla, in cui danno disponibilità a revocare lo sciopero appena ci saranno le condizioni per lavorare in sicurezza.

NOVI LIGURE: SANIFICAZIONE NELLA NOTTE

Intanto, ieri sera a Novi, è iniziata la sanificazione delle strade della città che è proseguita per tutta la notte. Operatori con una lancia collegata alle autocisterne di Gestione Ambiente dotate di pompe ad alta pressione stanno spruzzando in liquido disinfettante in tutti gli spazi pubblici della città.