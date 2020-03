L'inno di Mameli contro il covid. Il ministro ringrazia la Pascoli

VALENZA - Non capita tutti i giorni di essere ringraziati dal ministro. Ad alcuni musicisti dell'orchestra della Pascoli (Istituto Comprensivo Valenza A) questo è successo. Ieri in serata il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha pubblicato sulla sua pagina Facebook questo video nel quale, i giovani studenti musicisti, eseguono l'inno di Mameli. «Grazie agli studenti dell'Istituto comprensivo Valenza "A" per questo video. In giorni così difficili, come quelli che viviamo, queste immagini ci danno la forza di andare avanti nel nostro lavoro. E di farlo per i nostri ragazzi, cittadini di oggi e di domani. Il futuro» dice il ministro.