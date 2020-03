"Bisogna essere rispettosi della salute degli altri"

ALESSANDRIA - "Ognuno faccia il possibile per essere rispettoso della salute e della possibilità di vita degli altri. Quindi, chi deve andare a lavorare ci vada con tutte le precauzioni possibili, gli altri invece stiano a casa. E' importante in questo momento. Abbiamo preso misure rigorose sul nostro territorio, ma non bisogna uscire se non per il minimo necessario": il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, spiega i provvedimenti emanati in città e lancia un nuovo appello a tutti.

Intanto, per prevenire la diffusione del contagio, è stato disposto, d’intesa con il comandante della Polizia municipale, Alberto Bassani, un servizio rafforzativo di controllo del territorio in alcune aree cittadine, già oggetto di segnalazione (tra cui gli argini, ndr). Il servizio sarà effettuato dai volontari della Polizia municipale e sarà volto ad evitare assembramenti: "Le prescrizioni del decreto ministeriale lasciano la possibilità alle persone di fare jogging - spiega l'assessore Monica Formaiano - Tuttavia quello a cui abbiamo assistito andava oltre quanto previsto dalla normativa".