Vignole, 90enne muore in ospedale: era positivo al Covid

VIGNOLE BORBERA — Il coronavirus miete una vittima a Vignole Borbera: si tratta di un anziano di 90 anni, affetto da diverse patologie, che l’altro ieri è morto all’ospedale di Tortona ed è risultato positivo ai test per il Covid-19. La comunicazione è stata data dal sindaco Giuseppe Teti questa mattina.

«Sono già state attuate tutte le misure preventive e di sicurezza previste dai protocolli sanitari (tra i quali l’individuazione e la messa in quarantena delle persone che hanno avuto contatti diretti con l’uomo deceduto», ha detto il sindaco.

«Nell’esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia del defunto, voglio tranquillizzare la popolazione, confermando la nostra costante attenzione alla situazione generale, fatta di continui contatti con l’Asl, con i carabinieri e con la polizia municipale per gli aspetti di vigilanza e controllo», ha spiegato Teti.

Dal municipio ricordano che è attivo un servizio per aiutare gli anziani a domicilio per la spesa e i farmaci, svolto in collaborazione con la Croce Rossa (informazioni al numero 334 6839660).