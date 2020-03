Castelnuovo Scrivia: si è spento il papà del sindaco

CASTELNUOVO SCRIVIA - Lucio Tagliani, papà di Gianni, sindaco di Castelnuovo Scrivia, non ce l'ha fatta. Si è spento nella notte, all'ospedale di Alessandria, dove era ricoverato da lunedì mattina, positivo al covid-19. Era stato il figlio a comunicarlo mercoledì, comunicando anche il suo isolamento volontario, insieme alla madre. Aveva 85 anni.

"Lo scorso fine settimana papà era un po' affatticato e inappetente, ma senza febbre. Da uomo nato in montagna non si lamentava mai. Poi, nella notte tra domenica e lunedì, la temperatura è salita: 38,5 - racconta il primo cittadino - Ho chiamato il 118 ed è stata l'ultima volta che ho salutato papà".

Lucio Tagliani era originario di Brallo di Pergola, in Valle Staffora. A Castelnuovo aveva lavorato nei calzaturifici, per molti anni una delle attività primarie del paese. Lascia la moglie e il figlio, di cui era molto orgoglioso, anche per la sua carriera nel calcio, nel mondo arbitrale.