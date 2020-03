Matteo Malaventura è tornato a casa

PESARO - Anche la Junior Casale, sul suo sito, ha postato l'immagine (da Sportando Basket) di Matteo Malaventura che saluta dalla sua abitazione. Nel fine settimana scorso molta paura, fra tutti gli sportivi, per le sorti dell'ex giocatore, 41 anni, già nazionale e fra i protagonisti della storica promozione in A1, ricoverato a Pesaro per una grave forma di polmonite che aveva reso necessaria l'ospedalizzazione e l'ossigeno h24.

'Mala' aveva affidato al suo agente una descrizione drammatica della situazione nel pronto soccorso del nosocomio in una delle zone più colpite. Le sue condizioni sono migliorate, tanto che l'équipe medica lo ha dimesso: proseguirà le cure a casa, per completare la guarigione, ma il sorriso e il pollice alzato sono un segnale salutato con un applauso anche dai casalesi e da tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato l'uomo e il giocatore.