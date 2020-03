Valenza, ok a produzione mascherine

VALENZA - "È arrivata la bellissima notizia dal ministero che autorizza MyFamily ad iniziare la produzione delle mascherine". L'annuncio è dall'azienda di Valenza che, dopo le titubanze di ieri e la lunga attesa di un okay da Roma, stamani ha avuto il via libera. "Si parte con la produzione e il Comune, lunedì, comincerà a organizzare la distribuzione" spiegano nella ditta che, abitualmente, si occupa di prodotti i per animali ma che, al suo interno, ha anche una sartoria.

Se tutto va come previsto, saranno regalate alla città 30.000 mascherine, già nei prossimi giorni. Da MyFamily, il ringraziamento ai sindaci di Valenza e Casale (Gianluca Barbero e Federico Riboldi) e al commerciante Dario Pellicani che ha aiutato a sostenere l'iniziativa.