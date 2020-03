Castellazzo, due nuovi casi di contagio

CASTELLAZZO BORMIDA - Sale il numero di positivi al covid-19. Due nuovi casi di persone ricoverate in ospedale. Fino ad ora sono otto i castellazzesi contagiati, mentre l'Unità comunale di crisi comunica che "sono 10 i soggetti sottoposti a isolamento domiciliare, unitamente alle loro famiglie. Già attivati, nei loro confronti, i controlli prescritti dalla legge".

Già in funzione, a cura del Gruppo comunale di Protezione Civile, il servizio di consegna di farmaci e generi di prima necessità per anziani soli, disabili e per chi è in isolamento.