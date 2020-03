Pronto Cri: dalla Croce Rossa un aiuto ai cittadini

AGGIORNAMENTO: Attivato anche il servizio Pronto Farmaco. Il servizio è dedicato a persone di età superiore a 65 anni, persone con sintomi a infezione respiratoria o febbre oltre 37,5, persone non autosufficienti e persone sottoposte a misure di quarantena preventiva. È possibile effettuare richieste via mail (prontocri@gmail.com) o via telefono al numero 3454016573 tutti i giorni dalle 9 alle 17 fino al termine dell'emergenza sanitaria. Il servizio è gratuito.

Il personale della Croce Rossa ritirerà la ricetta a domicilio o dal medico che la prescrive, i contanti a domicilio in caso di farmaci a pagamento. I farmaci verranno acquistati nella farmacia più vicina e verranno consegnati insieme allo scontrino, al resto del denaro e alla ricetta se ripetibile.

Per quanto riguarda il servizio Pronto Cri per la spesa, le chiamate vengono estese dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17.

_______________________________________

ALESSANDRIA – Il Comitato locale della Croce Rossa ha attivato il servizio Pronto Cri. Per chi ha bisogno di farmaci o beni di prima necessità i Giovani della Croce Rossa di Alessandria sono a disposizione chiamando al numero 0131 16 728 43 martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Il servizio è valido durante l’emergenza coronavirus e per la sola città, frazioni e sobborghi esclusi.