Mondo nerostellato in lutto. È morto Gigi Franzin

CASALE - Un anno nerissimo per il mondo della tifoseria organizzata del Casale Fbc. È morto oggi per un malore nella sua abitazione (probabilmente un infarto) Luigi "Gigi" Franzin, volto noto tra i sostenitori nerostellati ed ex calciatore, anche con "la maglia più bella del mondo" a inizio anni 90. La notizia della sua scomparsa, a soli 51 anni, segue di un mese e mezzo quella di un altro grande tifoso, Marco Linarello, morto a inizio febbraio.

Immediato e rapido il cordoglio sui social network, anche da parte di ultras di tutt'Italia.