Straneo: "I sogni sono solo posticipati"

ALESSANDRIA - "I sogni non sono cancellati. Solo posticipati". Il messaggio di Valeria Straneo arriva poco dopo l'annuncio del rinvio delle Olimpiadi. Una decisione che era nell'aria ed è stato il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ad accelerarla, tanto che anche Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio), ha accelarato i tempi della scelta.

La data esatta non c'è ancora, "entro l'estate 2021", ed è probabile che quella sarà la nuova collocazione, spostando i Mondiali di atletica e nuoto. Si chiamerà, comunque, Tokyo 2020, e la campionessa alessandrina non ha cambiato obiettivi: partecipare alla terza olimpiade. Come recita il suo hashtag: #nonfermartimai.

Anche l'altro azzurro alessandrino,Roberto La Barbera, dà appuntamento alla Paralimpiade del 2021. "Giusto rinviare, pensare di gareggiare sarebbe stata una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che soffrono, in Italia e in tutto il mondo, e di chi è in prima linea per la nostra salute. Mi allenerò, per arrivare ancora più forte di adesso. Avevo 33 anni quando ho partecipato ai primi Giochi, ne avrò 54 nel 2021: una sfida nella sfida".