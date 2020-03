TORINO - Il Piemonte cerca di fare da sé e ha adottato tutte le misure necessarie per essere autosufficiente. Lo hanno spiegato il presidente Alberto Cirio, alcuni assessori ed esponenti delle università regionali, con le quali sono state strette importanti collaborazioni.

In sintesi, il Piemonte ha annunciato che "i dispositivi prodotti potranno essere certificati grazie alla collaborazione, le competenze, le conoscenze e le strumentazioni dei tre atenei piemontesi, Politecnico e Università di Torino e Università del Piemonte Orientale. L’obiettivo è di validare, entro una settimana al massimo, la conformità a norma dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine sia chirurgiche che ffp2/3 e camici idrorepellenti". Alla validazione delle certificazioni lavorerà una task force di 18 esperti.

"Da una parte l’unità di crisi continua a moltiplicare i suoi sforzi per recuperare in autonomia materiale da tutto il mondo, tant’è che oggi sono arrivate due milioni di mascherine chirurgiche direttamente dal Brasile - ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Dall’altra ci muoviamo in autonomia. Siamo stati la prima regione a produrre mascherine, che già oggi stiamo distribuendo gratuitamente a tutto il Piemonte".

Verrà effettuata una preselezione e le realtà con le caratteristiche idonee potranno inviare i campioni per l’analisi da parte dei laboratori. Una trentina di aziende hanno già proposto la propria candidatura.

"L’iniziativa - ha spiegato il rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna - rappresenta un esempio di relazione virtuosa tra le Università, la Regione e il tessuto produttivo del territorio. Una risposta all’eccezionale emergenza posta dalla pandemia Covid-19".