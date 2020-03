Il Vescovo in Tv per scoprire l’Apocalisse

ALESSANDRIA - In questi giorni una espressione ricorrente è “sembra di vivere l’Apocalisse”. Ma che cosa significa la parola Apocalisse? Monsignor Guido Gallese, in un percorso televisivo di cinque puntate attraverso l’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse, darà una lettura spirituale in questo tempo di emergenza sanitaria. In ascolto della parola, un programma realizzato da laV Comunicazione, la casa editrice della Diocesi, va in onda ogni giovedì alle 17 su RadioGold Tv (canale 654 del digitale terrestre) e in replica la domenica alle 13 su Telecity 1 (canale 111 del digitale terrestre). Le parole del vescovo saranno poi riprese e arricchite con interviste ed approfondimenti sul settimanale La Voce Alessandrina e potranno essere riascoltate sull’emittente RadioVoceSpazio.

Il programma prevede una parte di dialogo con i telespettatori: c’è la possibilità di rivolgere al Vescovo alcuni quesiti, ai quali risponderà durante la puntata successiva. Per porre domande al Vescovo, si può commentare o scrivere sulla pagina Facebook della Diocesi di Alessandria o scrivere una mail a redazione@lavocealessandrina.it.

Elenco delle puntate

Episodio 1 - È davvero l’apocalisse?

Giovedì 26/3 ore 17 su RadioGold Tv (canale 654)

Domenica 29/3 ore 13.00 su Telecity1 (canale 111)

Episodio 2 - Ci conosciamo davvero?

Giovedì 2/4 ore 17 su RadioGold Tv (canale 654)

Domenica 5/4 ore 13.00 su Telecity1 (canale 111)

Episodio 3 - Come si vive l’Apocalisse?

Giovedì 9/4 ore 17 su RadioGold Tv (canale 654)

Domenica 12/4 ore 13.00 su Telecity1 (canale 111)

Episodio 4 - Chi ama, chiama

Giovedì 16/4 ore 17 su RadioGold Tv (canale 654)

Domenica 19/4 ore 13.00 su Telecity1 (canale 111)

Episodio 5 - Viva gli sposi!

Giovedì 23/4 ore 17 su RadioGold Tv (canale 654)

Domenica 26/4 ore 13.00 su Telecity1 (canale 111)

Per rivedere le puntate: la domenica sera sul canale Youtube della Diocesi di Alessandria

Per scaricare il testo della lettera pastorale “Il Logos della profezia”