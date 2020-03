Il Comune consegna mascherine a tutta la popolazione

CASTELLAZZO - Dopo aver già rifornito, la settimana scorsa, di mascherine i medici di famiglia e le farmacie, "da domani il Comune di Castellazzo le consegnerà a tutti gli operatori della filiera alimentare castellazzese: il personale di supermercati e negozi, gli artigiani del pane, i grandi produttori all'ingrosso di verdure. Saranno i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile ad effettuare le distribuzione".

Il sindaco Gianfranco Ferraris annuncia anche che dalla prossima settimana la consegna riguarderà le Case di riposo, la Casa della salute e tutti i castellazzesi. "Saranno portate a domicilio: vogliamo che tutti abbiano la possibilità di difendersi dal contagio".

Vista la difficoltà di reperire questi dispositivi, il Comune ha deciso di non aspettare le forniture istituzionali. "Ci siamo attivati direttamente e ne abbiamo acquistato un primo quantitativo, tutto quanto siamo riusciti a reperire in provincia, per equipaggiare medici, vigili e volontari della Protezione Civile, che sono impegnati nel servizio di consegna di farmaci e generi di prima necessità. Insieme ad altri comuni - spiega Ferraris - abbiamo comprato una fornitura direttamente dalla Cina, per tutta la popolazione"